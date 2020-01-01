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Строительно торгово-
транспортная компания
в Калуге и Калужской области
Офис в г. Калуга
+7 4842 92 21 94Работаем по всей России
Калуга Тула Москва СПб Рязань
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Наш офис: г. Калуга, улица Дзержинского, дом 38, оф. 4

Пн-Вск с 9.00 до 18.00

korp@info-sst.ru

Профессиональное
дорожное строительство, аренда
и продажа спецтехники
в Калуге и Калужской области
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NEW
Строительство дорог
по технологии ANT
на 30% дешевле и на 30% крепче
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Портфель компании
Количество
строительной техники
более
240ед.
Сотрудников
в штате компании
более
700
Собственное
битумохранилище
объемом
10000тонн.
Количество
собственных
заводов
5
Мобильный
асфальто-бетонный завод
производительностью
60-160т/час.
Построено объектов
на общую сумму
свыше
90млрд. руб.
Почему мы?
Компетентность

Для Вас:

геодезический отдел, коммерческий отдел, отдел проектирования, инженерный отдел, отдел бухгалтерии, строительный отдел, дорожная лаборатория, электротехническая лаборатория, HR отдел, сметный отдел

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Надёжность

Благодаря многолетнему опыту строительства дорог, наша команда имеет высокий профессиональный уровень

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Cобственное производство

У компании в собственности:

асфальтобетонный завод, бетонный завод, завод по производству минеральноо порошка, завод по производству борюра и тротуарной плитки, мобильный асфальный завод, битумохранилище, парк строительной техники, песчанный и щебеночный карьеры

Гарантия высокого качества

В наличии самая современная строительная техника, позволяющая строить дороги любой сложности, а производимые материалы (асфальт, бетон, бордюр, тротуарная плитка) самого лучшего качества не имеющего аналога, за счет постоянного поиска идеальной формулы химических составов и разработок наших высококвалифицированных лаборантов. 

Полный цикл строительства

Начиная от вырубки леса и до сдачи автомагистрали в эксплуатацию

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Для Вас:

геодезический отдел, коммерческий отдел, отдел проектирования, инженерный отдел, отдел бухгалтерии, строительный отдел, дорожная лаборатория, электротехническая лаборатория, HR отдел, сметный отдел

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Строительно-транспортная
франшиза с окупаемостью
за один сезон
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Наши клиенты Компания известна в России, СНГ, Европе и США, имеет надежные деловые связи с крупными производителями, поставщиками и архитекторами.
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